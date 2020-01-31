رياضة | ريال مدريد يهزم برشلونة ومانشستر سيتي ويفوز بموهبة فياريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يهزم برشلونة ومانشستر سيتي ويفوز بموهبة فياريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز نادي ريال مدريد الإسباني بتوقيع النجم الإسباني الشاب إيفان مورانتي نجم فريق فياريال الإسباني للشباب في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

ويعد مورانتي أحد أبرز العناصر الشابة في الكرة الإسبانية في الوقت الحالي، لا سيما وأنه ركيزة أساسية في منتخب إسبانيا تحت 20 عاماً.

وأعلنت صحيفة ماركا الإسبانية خبر إتمام التعاقد مع اليافع صاحب الـ 19 عاماً، ليلتحق بالفريق الشاب للنادي الملكي "كاستيا".

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ولعب مورانتي مع الفريق الثاني لفياريال "فياريال ب" وبرز بشكل كبير، مما جذب إليه أنظار فريقي مانشستر سيتي وبرشلونة رفقة ريال مدريد.

وقدرت شبكة ترانسفير ماركت العالمية قيمة اللاعب بمبلغ 7.1 مليون يورو، والذي سينضم لفريق "كاستيا" والذي يقوده أسطورة الفريق راؤول جونزاليس.

ويعد مورانتي ثاني صفقات الريال الشتوية خلال الميركاتو الحالي، بعد نجم فلامينجو البرازيلي رينير خيسوس.