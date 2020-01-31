رياضة | رغم التجديد.. الزمالك يفاوض عبد الله السعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم التجديد.. الزمالك يفاوض عبد الله السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز اتصالات من بعض مسئولي نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، أكدوا له خلالها على التمسك بضمه بداية من الموسم المقبل.



وعلى الرغم من تجديد السعيد لعقده مع بيراميدز لكن إدارة الزمالك لازالت متمسكة بالحصول على خدمات اللاعب في الموسم المقبل لتدعيم الجانب الهجومي.



وأكد مسئولو الزمالك للاعب على أنه سيكون نقطة فارقة مع الفريق وإضافة على كافة المستويات وسط قدرته على العطاء لفترة أطول وإثبات نفسه داخل المستطيل الأخضر.



واتفق مسئولو الزمالك مع اللاعب على تأجيل الحسم لنهاية الموسم الجاري بسبب ظروف القيد وعدم إمكانية ضمه حاليًا لعدم وجود مقاعد، لكنهم شددوا على علاقتهم الطيبة بإدارة بيراميدز والتي يمكن أن تسهل من إتمام الصفقة.