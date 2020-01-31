رياضة | أول تعليق من مدرب الهلال بعد تصدر الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب الهلال بعد تصدر الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال سعادته عقب فوز فريقه على أبها بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"فريقنا سيطر على فريقنا كاملة والفرص كانت متواجدة منذ البداية".

وتابع :"الشئ الذي لم يرضينا هو النتيجة كان من الممكن أن تكون أكبر من ذلك ونسجل أكثر من هدفين".

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وواصل :"حتى الدقيقة 88 كانت السيطرة لنا باستثناء هدف أبها والذي كان من الممكن أن يربكنا".

وأشار :"هذه النوعية من المباريات من الممكن أن نقول أننا سيطرنها عليها سيطرة تامة ونجحنا في حصد النقاط الثلاث".

ونجح الهلال في الارتقاء لصدارة الدوري السعودي بعدما رفع رصيده للنقطة 35 بعد فوزه في مباراة اليوم.