رياضة | الأهلي يواجه الهلال السوداني بزيه التقليدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يواجه الهلال السوداني بزيه التقليدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم عصر اليوم الجمعة الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي أمام الهلال السوداني وذلك باحد فنادق السودان.

وحضر الاجتماع الفني من جانب النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق الأحمر.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على الزي الخاص بكلا الفريقين، وموعد وصولهما إلى ملعب المباراة، بجانب التعليمات الأمنية والتنسيقية الخاصة بالمباراة.

وتقرر أن يرتدي فريق الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر فيما يرتدي الهلال اللون الأزرق بالكامل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد الجوهرة في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.