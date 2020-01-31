رياضة | الهلال يهزم أبها بثنائية وينفرد بصدارة الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يهزم أبها بثنائية وينفرد بصدارة الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفرد الهلال صدارة الدوري السعودي بعدما حقق فوزًا صعبًا عصر اليوم الجمعة على مضيفه أبها بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

انتهى الشوط الأول من هذا اللقاء بتقدم الهلال بهدفين نظيفين سجلهما كلا من أندريه كاريلو في الدقيقة 9 وبافيتيمبي جوميز في الدقيقة 13.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين سجل فانيفا ايما اندرياتسيما هدف أبها الوحيد وتقليص النتيجة.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة محتلا صدارة ترتيب المسابقة بينما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الثامن.