رياضة | جوارديولا يكشف سر صعوبة مواجهة مورينيو في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يكشف سر صعوبة مواجهة مورينيو في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن مواجهة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية قبل مواجهة الفريقين يوم الأحد في الدوري الإنجليزي : "‏لدي فكرة معينة لمباراة توتنهام، وإنها مباراة خاصة ولدي فكرة لها لكنني لن أفصح عنها قبل اللقاء".

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وأضاف : "منذ اليوم الأول أعرف أنه إذا كانت لدي فكرة أو تشكيل خاطئ فسأتعرض للوم، وإذا استخدمت لاعبا لسبب ما فيتعين علي اللاعب الآخر إقناعي بنفسه".

وتابع : "‏لقد واجهت مدربين مذهلين خلال مسيرتي، وأمام مورينيو أو غيره أحاول أن أبذل قصارى جهدي، ويجب علي أن أتعلم ماذا يفعل مع فرقه، وأمام مدرب كبير يجب عليك أن تكون منتبها ليس فقط أمامي أو أمام مورينيو".