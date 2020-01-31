رياضة | جلسة رئيس "كاف" تحسم مشاركة الزمالك في السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة رئيس "كاف" تحسم مشاركة الزمالك في السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحسم مسئولو نادي الزمالك قرارهم من المشاركة في السوبر الإفريقي خلال ساعات في ضوء جلستهم مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.



ويعقد وفد زملكاوي متواجد في المغرب جلسة خلال ساعات مع رئيس الكاف لاستعراض رأيهم وموقفهم بشأن رفض المشاركة في السوبر الافريقي.



وكان الكاف قد حدد يوم 14 فبراير المقبل موعدًا لمباراة السوبر الافريقي بين الزمالك والترجي التونسي في قطر.



ويعقد وفد زملكاوي مكون من هاني زادة وأحمد مرتضى جلسة خلال ساعات مع أحمد أحمد لتقديم كافة المستندات الخاصة برفض مشاركتهم في السوبر إلى جانب تعرضهم لتهديدات من قبل بالقتل.



وطلب مسئولو الزمالك الحصول على ضمانات كافية بعدم التعرض لأي مشاكل في قطر حال السفر وخوض اللقاء هناك.