رياضة | مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام أتليتكو بالديربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام أتليتكو بالديربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة الفريق التي ستدخل لمواجهة فريق أتليتكو مدريد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا - اريولا - التوبي.

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خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - ميندي - مارسيلو.

خط الوسط : كاسيميرو - كروس - مودريتش - فالفيردي - إيسكو - خاميس رودريجيز.

خط الهجوم : كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز - يوفيتش - فينسيوس.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة وبفارق 3 نقاط عن فريق برشلونة صاحب المركز الثاني.