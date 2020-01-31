رياضة | أزمة جديدة في المصري البورسعيدي بسبب "موكورو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة في المصري البورسعيدي بسبب "موكورو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسئولو المصري البورسعيدي صدمة في الساعات الماضية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على خلفية العقوبة التي صدرت ضدهم مؤخرًا.



ورفض الفيفا الشق المستعجل من جانب نادي المصري بوقف تنفيذ العقوبة الموقعة عليهم بحرمانهم من القيد لفترتين مقبلتين.



وجاءت العقوبة على نادي المصري بسبب قضية الإيفواري شيخ مكورو لاعب الفريق السابق، بعدما تقدم نادي هلال الأبيض السوداني بشكوى ضد المصري للحصول على توقيع اللاعب قبل 3 مواسم رغم استمرار تعاقده مع الفريق السوداني ليتم توقيع عقوبة مغلظة على الفريق البورسعيدي.



ويتحرك مسئولو المصري في مختلف الاتجاهات في الوقت الحالي لحل الأمر والتقدم بإستئناف إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وينتهي باب القيد الشتوي اليوم الجمعة بشكل رسمي.

