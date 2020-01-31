رياضة | تفاصيل جلسة كاتيرون مع نجم الزمالك

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع محمد عنتر لاعب الفريق في الساعات الماضية.



وأكد له أن استبعاده من المباريات جاء بسبب الزحمة في نفس مركزه بالفريق وتوافر أكثر من بديل، وأشار إليه أن فرصته مقبلة خلال باقي المباريات وسط الضغط المتوقع.



وأوضح له أنه حرص على توظيفه في مركز الظهير الأيمن خلال التدريبات الماضية بما يعكس قناعته بقدراته ورغبته في توظيفه في أكثر من مكان، مشيرًا إلى أنه رفض رحيله بعد العروض العديدة التي وصلت له من بعض الأندية بالدوري.



ويستعد الزمالك لملاقاة أول أغسطس الأنجولي غدًا السبت في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

