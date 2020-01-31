رياضة | مفاجأة جديدة بشأن لاعب الأهلي الهارب إلى تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة جديدة بشأن لاعب الأهلي الهارب إلى تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مخاطبته لإدارة النجم الساحلي التونسي، خلال الساعات الماضية للاستفسار عن أزمة اللاعب الهارب وتسديد عقوبته.

وحرص مجلس الأهلي، على إرسال فاكسًا رسميًا لإدارة نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي، للاستفسار عن أموال العقوبة الموقعة على سليماني كوليبالي لاعب الفريق الهارب.

وكان النادي الأهلي اتفق مع النجم الساحلي، منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر ماضية على جدولة مستحقات العقوبة الموقعة على اللاعب، وإرسالها على ثلاث دفعات حتى يتمكن من المشاركة مع فريقه التونسي بالمباريات.

ولم تتلق خزينة النادي الأهلي حتى هذه اللحظة أي دفعة من الأموال المتفق عليها، الأمر الذي دفع مسؤولو الأحمر عن الاستفسار مجددًا عن طريقة الدفع ومواعيد الدفعات.

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ووقع الاتحاد الدولي "فيفا" عقوبة علي اللاعب قدرها مليون و436 ألف دولار لهروبه من القلعة الحمراء عام 2017، وألزمه بسداد قيمة العقوبة أولاً حتي يتمكن من المشاركة مع ناديه الجديد النجم الساحلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني، مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الهلال السوداني المركز الثاني برصيد 9 نقاط والنجم الساحلي التونسي ثالثًا برصيد 9 نقاط، وبلاتينيوم في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.

