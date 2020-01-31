رياضة | القومي يتعاقد مع لاعب أسمنت أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي يتعاقد مع لاعب أسمنت أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي القومي تعاقده مع سيد عثمان (مانجا) لاعب أسمنت أسيوط في صفقة انتقال حر لمدة موسم ونصف. ونصف بعد دفع القيمة المادية لنادي أسمنت اسيوط مقابل الاستغناء عنه، ولعب مانجا لأندية تليفونات بني سويف والشرقية والوليدية ومصر للتأمين وأسمنت أسيوط.

ويعتبر مانجا من أهم الديفندرات في القسم الثالث، حيث يطلق عليه قلب الاسد، يذكر أن القومي قد تعاقد مع محمود أبو سريع لاعب الدخان ومحمد أشرف لاعب طهطا وحسام أبو جريشة لاعب الداخلية ومحمد سيد (سيكا)، واستغنى النادي عن كلاً من أشرف الترك وإسلام زكريا ومحمد علي (بيكو).

ويستعد القومي لمواجهة المعادي غداً السبت، على ملعب المعادي. يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز القومي بثلاثية نظيفة.