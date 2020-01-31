اونلاين | يلا شووت Ittehad مشاهدة مباراة اتحاد جدة والرائد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاتحاد YALLA ONLINE

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مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الرائد رابط بث مباشر اليوم ,يلاقي نادي الرائد السعودي نادي اتحاد جده في مباراة على صفيح ساخن سوف تجمع المتنافسين في مواجهة ضمن مواجهات الأسبوع السادس عشر، خلال اطار مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان للمتحرفين، غدا الجمعة الموافق 31 من شهر يناير الجاري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الرائد بث مباشر

يدخل نادي الرائد المباراة متمسكين بالفوز على ملعبهم ووسط جماهيرهم، لتحسن موقفهم في ترتيب الدوري وللمنافسة على مقعد أسيوي الموسم القادم، ويريدون أيضا تعويض خسارتهم في الجولة الماضية امام منافسه أهلي جده بنتيجة 2-1 يوم الخميس الماضي، حيث يحتل الرائد المركز السادس برصيد 26 نقطة من جدول الترتيب.

بث مباشر الاتحاد ضد الرائد اليوم

وعلى الجانب الأخر يريد نادي الاتحاد حصد نقاط المباراة وكسر سلسلة التعادل التي يمر بها في الدوري، حيث تعادل في اخر مباراتين في الدوري امام العدالة والنصر تعادلا سلبيا، وفوز اتحاد جدا غدا ليمنحهم دافعه قوية لاستعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى، والجدير بالذكر يحتل نادي الاتحاد المركز الثاني عشر من جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

تشكيل الاتحاد المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: منصور الحربي، جوناس، برونو أوفيني، مهند الشنقيطي.

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خط الوسط: كريم الأحمدي، ليوناردو جيل، عبدالعزيز البيشي.

خط الهجوم: أنيس البدري، عبدالعزيز العرياني، رومارينيو.

موعد مباراة العدالة ضد اتحاد جده

يحل اتحاد جده ضيفا على منافسه العدالة غدا الجمعة خلال مباريات الجولة السادسة عشر، من مواجهات الدوري السعودي الممتاز، وتقام في تمام الساعة:

بتوقيت مكة المكرمة الساعة 6:25 مساءا.

بتوقيت مصر الساعة 5:25 مساءا.

بتوقيت جرنيتش الساعة 3:25 عصرا.

القنوات الناقلة لمباراة العدالة واتحاد جده

يذاع كأس الملك محمد بن سلمان للمحترفين عبر شاشة قنوات السعودية الرياضية، وسوف يتم إذاعة مباراة العدالة امام اتحاد جده عبر قناة السعودية الرياضية 1.