زيدان: جاريث بيل لن يرحل قريباً ومباراة الديربي مميزة

الجمعة 31 يناير 2020

اكد المدير الفني الفرنسي لنادي ​ريال مدريد​ ​زين الدين زيدان​ في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه مع نادي ​اتلتيكو مدريد​ في ديربي العاصمة ضمن الجولة ال 22 من ​الدوري الاسباني​ انه لا يرى ان مهاجمه الويلزي جاريث بيل سيرحل خلال الفترة القريبة عن النادي الملكي، في وقت اعتبر زيدان ان المواجهة المرتقبة في الديربي ستكون مباراة مميزة خاصة وانها ستلعب امام جماهير الفريق في البيرنابيو، مؤكداً ان فريقه يمر في حالة جيدة حالياً، وانه ينبغي عليه العمل لانه مقتنع بان ما يقوم به سيوصله الى الهدف الذي كان قد وضعه .

