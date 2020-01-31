شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف: هدفي في الإنتاج دافع كبير للتألق.. وأشكر جماهير الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى التونسي فخر الدين بن يوسف «الروچ» مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، سعادته بالمساهمة في قيادة فريقه للانتصار على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل الروچ هدف الانتصار للإسماعيلي بعد تمريرة بينية متقنة من همام طارق تسلمها محمد الشامى الذي سلمها للوافد الجديد ليودعها في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز الدراويش .

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وقال المهاجم التونسي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «هذا الهدف يمثل دافع كبير لى على تحقيق الإضافة الفنية للفريق».

وأكمل: «جميع اللاعبين رحبو بى منذ انضمامى وأصبحوا مثل عائلتى لذلك أنا سعيد للغاية بالتواجد ضمن النادى الإسماعيلي».

واختتم: «مهمتى الأساسية تتمثل في تسجيل الأهداف وأود أن أشكر الجماهير التي أرى حجم مساندتها لى بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى».