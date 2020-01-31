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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيدان: جاريث بيل لن يرحل قريباً ومباراة الديربي مميزة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020
اكد المدير الفني الفرنسي لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه مع نادي اتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة ضمن الجولة ال 22 من الدوري الاسباني انه لا يرى ان مهاجمه الويلزي جاريث بيل سيرحل خلال الفترة القريبة عن النادي الملكي، في وقت اعتبر زيدان ان المواجهة المرتقبة في الديربي ستكون مباراة مميزة خاصة وانها ستلعب امام جماهير الفريق في البيرنابيو، مؤكداً ان فريقه يمر في حالة جيدة حالياً، وانه ينبغي عليه العمل لانه مقتنع بان ما يقوم به سيوصله الى الهدف الذي كان قد وضعه .
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