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أتلانتا يعلن ضم تاميز من نيس الفرنسي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أتلانتا الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة ضم لاعب خط الوسط الفرنسي أدريان تاميز بعقد إعارة من نيس الفرنسي، وذلك قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات الشتوية.

وصعد أتلانتا إلى دور الستة عشر في أول مشاركة له بدوري أبطال أوروبا، ويتأهب للقاء فالنسيا الإسباني في فبراير المقبل.

ويحتل أتلانتا المركز الخامس حاليا في بفارق نقطة واحدة خلف آخر المراكز المؤهلة إلى .

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كذلك كان أتلانتا قد تعاقد مع المدافع الألماني لينارت تشزيبورا من هيراكليس ألميلو الهولندي، وماتيا كالدارا على سبيل الإعارة من ميلان الإيطالي.

ومن ناحية أخرى، أبرم أتلانتا صفقة بيع لاعب خط الوسط السويدي الشاب ديان كولوسيفسكي، 19 عاما، إلى يوفنتوس في صفقة قيمتها 35 مليون يورو.

ومن المقرر أن يستكمل كولوسيفسكي فترة إعارته إلى بارما على أن ينضم إلى يوفنتوس في يوليو المقبل.

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