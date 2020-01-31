شكرا لقرائتكم سواريز مدافع ساوثامبتون ينضم إلى أرسنال على سبيل الإعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعاقد نادي أرسنال اللندني المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم مع المدافع البرتغالي سيدريك سواريز لاعب ساوثامبتون بموجب عقد إعارة يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد سواريز (28 عاما) مع ساوثامبتون في نهاية الموسم الحالي وقد لعب للفريق الإنجليزي 138 مباراة منذ انضمامه إليه في 2015.

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وبهذا أصبح سواريز ثاني لاعب يتعاقد معه أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد تعاقده مع المدافع الإسباني بابلو ماري على سبيل الإعارة قادما من فلامنغو البرازيلي.

وقال إيدو المدير الفني لأرسنال عبر موقع النادي على الانترنت "سيدريك مدافع صاحب خبرة جيدة في الدوري الانجليزي الممتاز وبالطبع على المستوى الدولي أيضا." وأضاف إيدو "هو إضافة كبيرة أخرى لخط دفاعنا وسيضيف نوعية إلى الفريق. أعرف أنه يلعب بالتزام كامل وبكل طاقته. نتطلع إلى الاستمرار حتى المراحل الأخيرة من الموسم بوجود سيدريك ضمن تشكيلتنا."

ويأتي انتقال سواريز إلى أرسنال عقب انضمام كايل ووكر-بيترز إلى ساوثامبتون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من توتنهام هوتسبير اللندني.