شكرا لقرائتكم يوفنتوس يتطلع لاستعادة اتزانه بعد هزيمته الثانية في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رغم اعتلائه الصدارة في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، لم يقدم يوفنتوس حامل اللقب أفضل مستوياته في البطولة حتى الآن خلال الموسم الأول له بقيادة المدرب ماوريتسيو ساري فيما لا يزال إنتر ميلان ولاتسيو في موقع المطاردة معه على لقب المسابقة.

وعندما يستضيف يوفنتوس فريق فيورنتينا يوم الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة، سيكون هدف الفريق هو استعادة الاتزان سريعا بعد الصدمة التي تعرض لها بالخسارة أمام نابولي في المرحلة الماضية والتي كانت الهزيمة الثانية له فقط في المسابقة حتى الآن بالموسم الحالي.

وفشل انتر ميلان ولاتسيو في الاستفادة بالشكل الأمثل من هذه الهزيمة لدى يوفنتوس حيث سقطا في فخ التعادل بنتيجة واحدة 1 - 1 مع كالياري وروما على الترتيب. ويتصدر يوفنتوس جدول المسابقة حاليا برصيد 51 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام إنتر ميلان وخمس نقاط أمام لاتسيو الذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

وتسببت الهزيمة أمام نابولي في حالة من القلق والضيق لدى جماهير يوفنتوس التي تنتظر الكثير من خط هجوم الفريق بقيادة الأرجنتينيين باولو ديبالا وغونزالو هيغوايين والبرتغالي كريستيانو رونالدو. وأصيبت جماهير يوفنتوس بخيبة أمل شديدة من خط دفاع الفريق لاهتزاز شباك الفريق 21 مرة في 21 مباراة.

وسجل رونالدو هدف حفظ ماء الوجه أمام نابولي في وقت متأخر من المباراة لتكون المباراة الثامنة على التوالي بالمسابقة التي يعز فيها شباك المنافسين علما بأنه سجل في هذه المباريات الثمانية 12 هدفا.

ورغم هذا ، لا يزال مستوى يوفنتوس هذا الموسم بعيدا عن مستواه المتميز في المواسم الثمانية الماضية التي حقق فيها لقب الدوري. وعلق ساري ، الذي تولى تدريب الفريق في يوليو الماضي ، على بعض النقاط في أداء الفريق أمام فريقه القديم نابولي.

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وقال ساري : "لعبنا بسلبية (يوم الأحد) . افتقدنا التماسك بين خطوط الفريق وكنا مستأنسين من الناحية الذهنية. تعاملنا بشكل سيئ مع المباراة ولم نلعب بالقوة المطلوبة".

وفي المقابل، سيخوض فيورنتينا هذه المباراة بثقة هائلة بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر أربع مباريات بالمسابقة تحت قيادة مدربه جوسيبي ياشيني. وكافح إنتر بشدة ليحقق الفوز على فيورنتينا 2 - 1 وم الأربعاء في دور الثمانية لكأس إيطاليا.

ويتطلع إنتر الآن للتخلص من دوامة التعادلات التي حاصرته في آخر ثلاث مباريات خاضها بالدوري وذلك عندما يحل ضيفا على أودينيزي يوم الأحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة التي تشهد أيضا المواجهة بين لاتسيو وسبال صاحب المركز الثالث من مؤخرة جدول المسابقة.

ويرى جانلويجي بوفون الحارس المخضرم ليوفنتوس ، والذي احتفل بعيد ميلاده الثاني والأربعين يوم الثلاثاء الماضي، أن فوز الفريق بلقب الدوري للموسم التاسع على التوالي لن يحسم بسهولة ولن يكون هذا مبكرا.

وقال بوفون: "سيظل الكفاح حتى اللحظة الأخيرة... لاتسيو يقدم أشياء استثنائية. وهناك أيضا انتر الذي أثق بأنه سيظل في المنافسة حتى النهاية. على أي حال ، مصيرنا بأيدينا وندرك هذا".

وتفتتح فعاليات المرحلة يوم السبت حيث يلتقي بولونيا مع بريشيا وكالياري مع بارما ويحل روما ضيفا على ساسولو.

وتشهد المرحلة يوم الأحد أيضا مباريات ميلان مع فيرونا وأتالانتا مع جنوى وليتشي مع تورينو فيما تختتم فعاليات المرحلة يوم الاثنين المقبل بالمباراة بين سامبدوريا ونابولي.