كشف يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي في مؤتمر صحفي عقده اليوم عن موقف محمد صلاح من المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020 والتي ستقام بالعاصمة اليابانية في يوليو المقبل.

وقال كلوب : "لم نتخذ القرار النهائي بشأن مشاركة محمد صلاح فى الأولمبياد، وعما يجب على قوله إلى محمد صلاح سأقوله إليه على انفراد عن الموضوغ، وهذا كل ما فى الأمر".

وتابع قائلا: "لم يتخذ أى طرف قرارا نهائيا بشأن مشاركة صلاح، وأتمنى أن يتواجد الفريق بالكامل فى فترة إعداد للموسم المقبل لكن هذا الأمر يبدو غير ممكن لعدة أسباب".

واختتم كلوب تصريحاته قائلا: "الأولمبياد شىء رائع، لكنها ليست نزهة، ولم يتم اتخاذ القرار حتى الآن".

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خلاف كبير بين «محمد صلاح» ومدربه «يورجن كلوب»

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الأيام القادمة قد تشهد نشوب خلاف بين محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى ويورجن كلوب المدير الفنى للفريق حال إصرار اللاعب المصرى على المشاركة مع منتخب بلاده فى دورة الألعاب الاولمبية "طوكيو 2020" الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن منافسات كرة القدم فى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" ستقام خلال الفترة من 22 يوليو – 8 أغسطس المقبلين، مما يعني غياب محمد صلاح عن المشاركة في مباريات ليفربول فى بداية الموسم الجديد حال إصراره على التواجد مع منتخب مصر في الأولمبياد.

وأضافت الصحيفة أن غياب محمد صلاح عن بداية الموسم الجديد مع فريق ليفربول قد يؤدي إلى توتر علاقة اللاعب مع يورجن كلوب، خاصة وأن الفرعون يعد أحد اهم نجوم الريدز منذ قدومه للفريق في 2017 قادما من روما.