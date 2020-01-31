شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة، الموافق 31 يناير 2020، العديد من الأحداث الرياضية وأبرزها، اتحاد الكرة ينعى خالد بشارة رئيس نادى الجونة بعد مصرعه فى حادث سيارة، و الأهلي يتدرب تحت حراسة الشرطة فى أم درمان قبل مواجهة الهلال.

اتحاد الكرة ينعى خالد بشارة رئيس نادى الجونة بعد مصرعه فى حادث سيارة

نعى مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، خالد بشارة رئيس مجلس إدارة نادي الجونة، والذى لقى مصرعه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر تعرضه لحادث سيارة فى ميدان الرماية.

الأهلي يتدرب تحت حراسة الشرطة فى أم درمان قبل مواجهة الهلال

يخوض فريق النادي الاهلي مرانه الأول والأخير بالسودان في التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، على ملعب فريق الهلال بأم درمان إستعداداً للمباراة المرتقبة المقرر لها التاسعة من مساء غداً على نفس الملعب الذى سيتدرب عليه الأهلي الليلة وهي المباراة التى يترقبها ملايين الأهلاوية بسبب أهميتها وقوتها فالمارد الأحمر يحتاج الفوز أو التعادل من أجل التأهل لدور الثمانية واستكمال رحلة المنافسة على اللقب الافريقي الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013 .

حسام البدرى يرفض الوديات قبل مواجهتىّ توجو فى مارس

رفض حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، إقامة مباريات ودية قبل مواجهتىّ توجو فى الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل فى التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون، نظرا لضيق الوقت بجانب خوف المدير الفنى من حدوث إصابات داخل الفريق قبل المباراتين المرتقبتين لاسيما وأن مباريات الدورى تشهد حالة من الضغط ما يصيب اللاعبين بالإجهاد.

الزمالك يرفض المغامرة بـ"مصطفى محمد" أمام أول أغسطس

رفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، المغامرة بمصطفى محمد فى التشكيلة الأساسية التى ستخوض غداً السبت، مباراة أول أغسطس الأنجولى المقرر إقامتها فى الثالثة من عصر الغد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، تجنبًا لحصول اللاعب على إنذار ثالث، حيث يحتاج الأبيض إلى جهوده فى ربع نهائى البطولة، ويفضل كارتيرون بقاء مصطفى محمد على مقاعد البدلاء حيث يمتلك اللاعب إنذارين وحال حصوله على إنذار ثالث سيغيب عن الفريق فى ذهاب دور ربع النهائى بدورى الأبطال لذا يرفض المدرب الفرنسى إشراكه فى لقاء الغد بصورة أساسية تجنباً لتلك المسألة.

الأهلي يُجهز محمد الشناوى لمواجهة الهلال السوداني بالمسكنات

اضطر الجهاز الطبي بالنادي الأهلي لمنح محمد الشناوي حارس مرمى الفريق أكثر من "حقنة" على مدار الأيام الماضية من أجل تجهيزه لمباراة الهلال حيث لا يبدو الشناوي جاهزاً للمباراة بنسبة 100 % بسبب إصابته في الضهر التى تعرض لها خلال مباراة النجم الساحلي الأخيرة لذا قام الجهاز الطبي بمنح الحارس عدة حقن ومسكنات من أجل تجهيزه للمباراة المرتقبة.

Advertisements

الإسماعيلى يعلن غياب محمد صادق عن مواجهة أسوان بسبب الإصابة

تأكد غياب محمد صادق لاعب الإسماعيلى عن مواجهة فريقه أمام أسوان بعد تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الضامة خلال مواجهة الإنتاج الحربى، وأغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز صفحة مباراة الإنتاج الحربى التى أقيمت مساء أمس الخميس بالجولة الخامسة عشرة للدورى وانتهت بفوز الدراويش بنتيجة 3/ 2 بهدف قاتل هو الأول الذى يسجله المحترف التونسى فخر الدين يوسف فى أول مباراة له مع الفريق.

الأهلي يخاطب وزير الرياضة لاستيفاء إجراءات صرف "فلوس" مؤمن زكريا

أرسل مجلس إدارة النادى الأهلى خطاباً رسمياً إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، للموافقة واستيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بصرف دفعة مالية لمؤمن زكريا لاعب الفريق ومساندته بعد الوعكة الصحية التى ألمت به مؤخرًا.