شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة عن كورونا وأولمبياد طوكيو: تواصلنا مع اللجنة المنظمة لاتخاذ الاحتياطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أنه لا يوجد اي قلق على البعثات الرياضية المصرية التى ستشارك في البطولات الخارجية مؤكدا على ان سلامة اللاعبين تأتى فى أولويات الوزارة بعد ما يتردد عن انتشار كورونا .

واضاف ان هناك بيان من رئاسة الوزراء لطمئنة الجميع بسبب فيروس كورونا ، وننسق خلال الفترة الحالية مع اللجنة المنظمة لاولمبياد طوكيو 2020 لمعرفة الإجراءات المتبعة لسلامة جميع المشاركين فى الدورة بالإضافة إلى أن الوضع في الصيف غير الشتاء بالنسبة لانتشار كورونا .

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أضاف الوزير متحدثا عن عودة الجماهير : نتابع مع اتحاد الكرة للوصول إلى سيناريو واضح، نحتاج أن تكون جميع الاستادات بنفس كفاءة استاد القاهرة وملاعب أمم أفريقيا ونظام التذاكر والبوابات الالكترونية وأن تكون جميع الاستادات لها نظام خاص لتكون مؤهلة لاستضافة الجماهير، وهذا هو المشروع الذي نحلم به ولم نحدد موعد العودة بعد .

وأشار وزير الرياضة إلى أن الجماهير عنصر اساسي فى الرياضة ولهم دور كبير فى ترجيح كفة فرقهم ونتمني ان يكون لهم دور بارز فى المدرجات بالطرق الحديثة المتبعة كما شاهدنا فى بطولتي امم افريقيا 2019 التى نظمتها مصر في يوليو الماضي وأيضا بطولة تحت 23 سنة التى نظمتها مصر فى نوفمبر العام الماضي .