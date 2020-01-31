جوارديولا يزاحم كلوب علي مدرب شهر يناير في البريميرليج

الجمعة 31 يناير 2020

أعلن البريميرليج عن أسماء المرشحين لجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر يناير.



وينافس يورجن كلوب المدير الفني المتألق لفريق نادي ليفربول، كلاً من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي، ونايجل بيرسون مدرب واتفورد، ورالف هاسنهاتل مدرب ساوثاهمبتون.

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كلوب ليفربول يناطح جوارديولا السيتي على مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي.

ونجح كلوب في قيادة الريدز نحو مواصلة النتائج المبهرة في البريميرليج، ومواصلة سلسلة الانتصارات من خلال الفوز بالمباريات الخمس كلها التي خاضها زملاء محمد صلاح في شهر يناير، فيما حقق المدرب التاريخي لبرشلونة الإسباني، جوارديولا، 3 انتصارات وتعادل وحيد في 4 مباريات لعبها أزرق مانشستر الشهر المنصرم.

أما بيرسون المدرب الإنجليزي لواتفورد، فتمكن من قيادة الفريق نحو تحقيق انتصارين، تعادل واحد وهزيمة وحيدة، مع عدم الهزيمة على أرضه أمام ولفرهامبتون ووتوتنهام، أما مدرب ساوثاهمبتون فألهم الفريق للفوز في ثلاث مباريات، منها الفوز على توتنهام وليستر سيتي، وخسارة مباراة يتيمة ليرتقي بالفريق من منطقة الهبوط إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.