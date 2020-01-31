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شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا: ارسنال يضم البرتغالي سيدريك سواريز والان مع التفاصيل
الجمعة 31 يناير 2020
أعلن نادي أرسنال الانكليزي بشكل رسمي عن تعاقده مع الظهير الأيمن الدولي البرتغالي سيدريك سواريز على سبيل الإعارة لنهاية الموسم قادما من ساوثامبتون.
وإنضم اللاعب البرتغالي إلى صفوف الغانيرز بنظام الإعارة حتّى نهاية الموسم مع أحقية الشراء على أن يوقع على عقد لأربع سنوات.
وسيحصل سيدريك على راتب ما بين 55 و65 ألف باوند أسبوعيًا.
ويحتاج المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا إلى ظهير أيمن آخر نظرًا لأنه لا يمتلك بديلًا في هذا المركز لمواطنه هيكتور بيليرين.
ولعب سواريز في الموسم الماضي لفترة محدودة مع نادي الإنتر الايطالي على سبيل الإعارة.
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