شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: الزمالك نادي بطولات ويسعى للمنافسة على الألقاب دائمًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن سعادته البالغة بالعودة من جديد للفريق، مؤكدًا أنه لن يتعجل المشاركة في المباريات.

وأشار جنش إلى أنه بدأ المران، وتحدث مع الفرنسي كارتيرون، المدير الفنى للزمالك الذي أكد له أنه عندما يكون جاهزًا فسيتم إشراكه في الوقت المناسب.

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وأضاف جنش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أول أغسطس الأنجولي، أن الزمالك يضم لاعبين جيدين، وهدفه الفوز بالبطولة لأنه نادي بطولات وهدفنا المنافسة.

وتابع: «شهر فبراير سيكون مهمًا جدًا للفريق، ويجب أن نركز فيه ونكون يدًا واحدة»، واعدًا جماهير الزمالك بأن القادم أفضل.

ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي غدا السبت على ملعب 1 نوفمبر في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات الإفريقي.