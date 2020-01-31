شكرا لقرائتكم خبر عن باتريس كارتيرون: مواجهة أول أغسطس مهمة رغم تأهل الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أهمية مباراة أول أغسطس المقررة، السبت، في الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات، على الرغم من تأهل الزمالك لربع النهائي، من أجل تجهيز اللاعبين للسوبر والمباريات المقبلة في الدوري الممتاز وبطولة أفريقيا.

وأضاف كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم في أنجولا، أنه لا يفرق بين لاعب أساسي وآخر احتياطي، مشددًا على أن كل اللاعبين في حساباته، بينما من تم إبعاده عن مواجهة أول أغسطس تتم إراحته حرصا على عدم الإجهاد.

وأوضح كارتيرون أن لاعبي الزمالك يجب أن يفوزوا بكل المباريات بعد مواجهة مازيمبي، لكن للأسف كان هناك لعب بدون روح في لقاء وادي دجلة بالدوري، لكنني عالجت الموضوع نفسيا بعد المباراة.

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كما أشار مدرب الزمالك إلى أن خوض مباراة بطل أنجولا في الثالثة عصرًا، وسط الرطوبة والحرارة المرتفعة، يعتبر قاسيا على اللاعبين، لكنه لا يسوق أعذارًا، مؤكدا أنه يجب على اللاعبين اللعب في أي مناخ.

وعن عودة الحارس محمود عبدالرحيم جنش للفريق، فقد أعرب كارتيرون عن سعادته بذلك الأمر، معتبرًا عودته للزمالك مهمة، كونه رمزًا وواحدا من أفضل الحراس، ولاشك في أنه سيكون إضافة للفريق.

وتابع كارتيرون حديثه بأنه من المهم جدًا أن يكون هناك استشفاء للاعبين، حتى يكونوا جاهزين لضغط المباريات محليا وإفريقيا..موضحا أنه حتى يحقق الفريق نتائج فلا بد من مجهود عال من الجميع، مشددًا على أنه لن يقبل بأي استهتار من اللاعبين، لأنه حتى يفوز الفريق بالبطولة يجب العمل بقوة من الجهاز الفني واللاعبين.

وأعرب كارتيرون عن استيائه من الحديث مع أي تعادل أو خسارة عن ضرورة وجود مدرب أحمال، موضحا أن هذا الأمر كان ممكنًا من أول الموسم وليس الآن، لأن هناك مباراة كل 4 أيام ولا نحتاج مدرب أحمال.

وختم مدرب الزمالك حديثه بأن «النادي يمتلك أجهزة التحليل البدني التي تجعلنا نسير بدنيا بشكل طيب»، مؤكدًا أن الفريق يحتاج فقط روحا عالية وكل مباراة لابد أن تكون نهائى بطولة.

ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي غدا السبت على ملعب ١١ نوفمبر في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات الإفريقي.