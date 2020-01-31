برشلونة يعلن التعاقد مع خليفة كريستيانو رونالدو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

أتم برشلونة أول صفقاته لفترة الانتقالات الصيفية القادمة، بإعلانه التعاقد مع المهاجم البرتغالي الشاب فرانسيسكو ترينكاو من سبورتنيج براجا.



وكان النادي الكتالوني قد أعلن عن اتمامه صفقه فرانسيسكو ترينكاو ظهر اليوم الجمعة.

ونشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية بعض التفاصيل عن اللاعب البرتغالي وصفقة انتقاله إلى برشلونة.

Advertisements

أولاً: وقع برشلونة مع اللاعب ذو 20 عامً على أن ينضم في الصيف القادم مقابل 31 مليون يورو، وبعقدٍ يمتد حتى عام 2025، بجانب وجود شرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو، وجاء سبب التأجيل بسبب رغبة النادي بإدراج المبلغ في ميزانية الموسم القادم.

ثانيًا: لعب ترينكاو 22 مباراة خلال الموسم الحالي وسجل ثلاثة أهداف وصنع ستة، وسجل هدفًا وصنع هدف في 4 مباريات أوروبية، وخاض 15 مباراة في الموسم الماضي وسجل هدفًا وصنع آخر.

ثالثًا: يلقب ترينكاو بكريستيانو رونالدو الجديد، نظراً لتشابههما في طريقة اللعب، وأدائه مع منتخب البرتغال تحت 21 عاماً، ويتميز بالسرعة والمراوغة أمام المنافسين.

رابعًا: لعب بخطة 3-4-3، ويستطيع اللعب في كل مراكز الخط الهجومي، إلا أنه تطور في مركز الجناح الأيمن.