رسميًا: ارسنال يضم البرتغالي سيدريك سواريز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

أعلن نادي ​أرسنال​ الانكليزي بشكل رسمي عن تعاقده مع الظهير الأيمن الدولي البرتغالي ​سيدريك سواريز​ على سبيل الإعارة لنهاية الموسم قادما من ساوثامبتون.



وإنضم اللاعب البرتغالي إلى صفوف الغانيرز بنظام الإعارة حتّى نهاية الموسم مع أحقية الشراء على أن يوقع على عقد لأربع سنوات.

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وسيحصل سيدريك على راتب ما بين 55 و65 ألف باوند أسبوعيًا.

ويحتاج المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا إلى ظهير أيمن آخر نظرًا لأنه لا يمتلك بديلًا في هذا المركز لمواطنه هيكتور بيليرين.

ولعب سواريز في الموسم الماضي لفترة محدودة مع نادي الإنتر الايطالي على سبيل الإعارة.