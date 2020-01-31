رسمياً: اليونايتد يضم حارس مرمى جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

اعلن نادي مانشستر يونايتد الانكليزي رسمياً عن تعاقده مع حارس مرمى ساوث إند يونايتد الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإنكليزية، ناثان ​بيشوب​ خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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ونجح اليونايتد في تدعيم صفوفه بضم كل من البرتغالي برونو فيرنانديز قادمًا من فريق سبورتنغ لشبونة.

وأوضح النادي الانكليزي في بيان رسمي له، أنّ الحارس الإنكليزي بيشوب سيوقع على عقد مدته عامين ونصف العام.

ويعد بيشوب من الركائز الأساسية مع ساوث إند، حيث شارك هذا الموسم في 16 مباراة في الدرجة الأولى الإنكليزية.