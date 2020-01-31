اخبار الرياضه

تعرف على نتيجة الاجتماع الفنى للأهلى والهلال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم تعرف على نتيجة الاجتماع الفنى للأهلى والهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني، في الرابعة عصر اليوم، الجمعة، في أحد الفنادق بالسودان، وجرى خلاله الاتفاق على كل الأمور التنظيمية الخاصة بتلك المباراة المصيرية.

 

وحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، والكابتن ماهر عبدالعزيز، إداري الفريق.

Advertisements

 

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء غدٍ السبت، على استاد الجوهرة، في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على نتيجة الاجتماع الفنى للأهلى والهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا