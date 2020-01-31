شكرا لقرائتكم تعرف على أسرار تقسيمة الزمالك قبل مواجهة أول أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قام الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت إشراف سامي الشيشيني المدرب العام والأخرى أمير عبد العزيز المدرب المساعد للعب الكرة من لمسه واحدة خلال مران الفريق اليوم في أنجولا.
وأجرى الفرنسي باتريس كارتيرون، خلال مران الفريق المقام حاليا في أنجولا، تقسيمة بين فريقين بوسط الملعب بوجود حارس مرمي وحيد هو محمد عواد وذلك لتجربة بعض الجمل التكتيكية التي سيقومون بتطبيقها فى مباراة أول أغسطس الأنجولي فيما شارك سامي الشيشيني المدرب العام للزمالك وأمير عبد العزيز المدرب المساعد في التقسيمة الرئيسية التي أجراها الفرنسي باتريس كارتيرون، خلال مران الفريق المقام حاليا في أنجولا وذلك لاستكمال عدد اللاعبين في التقسيمة.
وضمن الزمالك، التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يحتل الفريق الأبيض، حالياً، المركز الثانى، المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يأتى زيسكو يونايتد الزامبى فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط وأخيرًا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.
وينتظر الزمالك تحديد منافسه فى دور الثمانية من منافسات البطولة حيث سيجرى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، قرعة دور ربع النهائى من منافسات النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، وذلك يوم 5 فبراير القادم، بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر.
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