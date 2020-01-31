شكرا لقرائتكم الجبلاية تمنع فريق إبشواي من اللعب على أرضه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على منع نادي إبشواي الذى يلعب فى دوري الدرجة الثالثة من لعب مبارياته على أرضه حتى نهاية الموسم الجاري ، عقابا على تعرض الحكم عبد الكريم نصار لإصابة فى عينه بعد إلقاء مشجع لطوبة على الحكم الذى أجرى جراحة فى عينه بعد ذلك.

قرر اتحاد الكرة نقل جميع مباريات نادي إبشواي لملعب آخر مع منع جماهيره من حضور المباريات.

أرسل اتحاد الكرة شيك بمبلغ 40 ألف جنيه لإحدي المستشفيات تكاليف علاج الحكم عبد الكريم نصار الذى تعرض لإصابة قوية فى العين خلال مباراة إبشواي و مطر طارس فى القسم الثالث.

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أنه يتمني الشفاء للحكم عبد الكريم نصار الذى تعرض لإصابة قوية فى عينه نتيجة قيام أحد الجماهير بإلقاء " طوبة " أدت لإصابته فى عينه.

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تابع الغندور لـ " الخليج 365" أنه تم إرسال شيك بمبلغ 40 ألف جنيه وتحمل جميع التكاليف الخاصة باجراء العملية الجراحية للحكم ، إلى جانب تحمل جميع المصاريف الخاصة بالحكم حتى علاج الحكم.

أضاف الحكم الدولي السابق أن مجلس اللجنة الخماسية برئاسة اتحاد الكرة سيتخذ أجراءات قوية ضد النادي صاحب الملعب.

يذكر أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، رسميًا وقعت عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع شركة إسبانية لمدة 3 سنوات ونصف بداية من الدور الثانى من عمر المسابقة هذا الموسم، وذلك بعد وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على العقد الذى تتخطى مدته فترة تعيين اللجنة الحالية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والتى تنتهى فى 31 يوليو المقبل.