شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يشهد اختبارات المشروع القومى للاسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم بدء اختبارات الانتقاء للمشروع القومى لموهوبى الاسكواش لمواليد 2012 - 2013 - 2014 تحت شعار " كن نجماً .. واصنع الفارق " وذلك بمركز شباب الجزيرة والتى تستمر حتى غد بينما تقام بالمدينة الرياضية ببورسعيد يومى 7، 8 فبراير .

وحضر انطلاقة المشروع البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي وبطل العالم للناشئين.

وفى هذا الصدد اكد وزير الشباب والرياضة ان مصر تتسيد العالم فى لعبة الاسكواش فكان لزاماً علينا ان نسعى للاستمرارية فى تربع مصر على عرش اللعبة من خلال السعى الى اكتشاف الموهوبين فى هذه اللعبة وتوسيع قاعدة ممارستها الرياضية .

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كما اشار "صبحى " الى ان وزارة الرياضة تتعاون مع بعض مؤسسات القطاع العام، القطاع الخاص ، ورجال الاعمال فى دعم المشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبى الذى يشمل عدداً من الألعاب الفردية والجماعية، بهدف إخراج مواهب متميزة حتى يكونوا نواة للمنتخبات الوطنية، وتأكيداً على رؤية سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى اكتشاف الموهوبين فى كل الالعاب .

الجدير بالذكر ان المشروع يستهدف تكوين قاعدة عريضة من ممارسي رياضة الاسكواش بمصر استمرارا فى الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي في المستقبل واعداد أجيال جديدة تستمر في تسطير التاريخ الرياضي المصري في اللعبة.

ويشرف على عمليات الإنتقاء والإختبارات كبار الخبراء في مجال الإسكواش بالتعاون مع الاتحاد المصري للاسكواش ، وذلك لاختيار أفضل 250 لاعب ولاعبة من المتقدمين للاختبارات بمحافظة القاهرة وبورسعيد ، ومن المقرر اختيار 20% من قوام مركزي التدريب من أبناء شهداء القوات المسلحة ، والشرطة والايتام .