شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يعود لقائمة الأهلى أمام بيراميدز فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود رمضان صبحي لاعب الأهلي لقائمة الفريق في مباراة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل ببطولة الدوري الممتاز بعد غيابه عن مباريات وتدريبات الفريق منذ عدة أسابيع وتحديداً يوم 17 ديسمبر الماضي حينما اُصيب بتمزق في العضلة الخلفية بأحدى تدريبات الفريق ، وخاض اللاعب برنامج تأهيلي وعلاجي على مدار الايام الماضية وتماثل للشفاء وشارك في جزء من التدريبات الجماعية قبل سفر الفريق للسودان لخوض مباراة الهلال ببطولة أفريقيا لكن الجهاز الفني بقيادة فايلر فضّل إستبعاده من مباراة الهلال حتى لا تتفاقم اصابته.

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ويستعد الاهلي لخوض مباراة الهلال السوداني في التاسعة مساء غد السبت، بتوقيت القاهرة وهو نفس السودان في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ويحتاج الاهلي للتعادل أو الفوز من أجل الصعود لدور الثمانية واستكمال رحلة المنافسة عل اللقب الافريقي الغائب عن النادي منذ عام 2013، فيما كشف نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحي المعار من هدرسفيلد تاون، أن النادى الإنجليزى بدأ تسويق اللاعب لبيعه فى الانتقالات الصيفية المقبلة ، موضحاً إن سعر رمضان صبحى قفز كثيراً فى سوق الانتقالات، مؤكداً أن سعر لاعب الأهلى وصل إلى 10 ملايين إسترلينى.

وأضاف وكيل أعمال اللاعب الشاب، أن بقاء أو رحيل رمضان صبحى عن الأهلى لم يتحدد الآن، ولكن هل يمكن لناٍد فى مصر أن يدفع 200 مليون جنيه لضم لاعب، وأشار شوقى إلى أن رمضان صبحى انتقل إلى ستوك سيتى قبل 4 أعوام مقابل 5.6 ملايين جنيه إسترلينى، ومن الطبيعى أن يكون سعره لا يقل عن 10 ملايين إسترلينى وهو رقم عادى جداً فى أوروبا.