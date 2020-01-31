شكرا لقرائتكم جنش : سعيد بالعودة لتدريبات الزمالك ونعد الجماهير بالأفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك عن سعادته البالغة بالعودة من جديد للفريق، مشيرا إلى أنه بدأ المران وتحدث مع الفرنسي كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذي أكد له أنه عندما يكون جاهزا فسيتم إشراكه في الوقت المناسب مبينا أنه لن يتعجل العودة للمباريات.

وأضاف جنش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أول أغسطس الذى أقيم اليوم في أنجولا، أن الزمالك يضم لاعبين جيدين وهدفه الفوز بالبطولة، قائلا:" الزمالك نادى بطولات وهدفنا المنافسة دائما، شهر فبراير سيكون مهما جدا للفريق، ويجب أن نركز فيه ونكون يدا واحدة"، واعداً جماهير الزمالك بأن القادم أفضل للفريق الأبيض.

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وضم الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جنش إلى قائمة الفريق المتواجدة حاليا فى أنجولا، فى الظهور الرسمى الأول له مع الفريق فى المباريات عقب تعافيه من إصابة وتر أكيلس، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى الثالثة من عصر غدا السبت، على ملعب 11 نوفمبر بأنجولا، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وتعرض محمود "جنش" للإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال تواجده مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية وتسببت فى غيابه عن الملاعب لمدة ستة أشهر، عاد مؤخراً إلى التدريبات الجماعية للزمالك بعد الانتهاء من برنامج التأهيل الخاص به وخاض برنامج تدريبى خاص وقام مسؤولو الزمالك بقيد جنش فى قائمة الفريق الأفريقية عقب فتح الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" لباب الاستبدال فى شهر يناير الجارى ليصبح لدى الأبيض مقعدين قيد بهما جنش وأحمد عيد الظهير الأيمن الصاعد للفريق.

وضمن الزمالك تأهله إلى دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا بغض النظر عن نتيجه لقاءه الأخير مع أول أغسطس حيث يحتل الفريق حاليا المركز الثانى بـ8 نقاط ويتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة بـ11 نقطة.