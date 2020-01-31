شكرا لقرائتكم غدا.. مؤتمر صحفى لمدرب بيراميدز للحديث عن مواجهة بطل موريتانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعقد الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، مؤتمرا صحفيا غداً السبت، للحديث عن مباراة الفريق أمام نظيره نواذيبو بطل موريتانيا والمقرر لها في السادسة من مساء الأحد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد الدفاع الجوي، ٣٠ يونيو.
وسيكون المؤتمر الصحفى لتشاتشيتش في الساعة الرابعة والربع عصر السبت، على أن يكون التدريب الأخير بملعب الدفاع في الخامسة مساء، ومفتوح لمدة 15 دقيقة لجميع وسائل الإعلام طبقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ويعقد مدرب نادي نواذيبو الموريتاني مؤتمره الصحفي في الخامسة والربع بقاعة مؤتمرات الدفاع الجوى، على أن يكون المران في السادسة مساء نفس موعد اللقاء ومفتوح كذلك لمدة 15 دقيقة.
ويدخل بيراميدز تحت قيادة أنتي تشاتشيتش مواجهة بطل موريتانيا القادمة فى بطولة الكونفدرالية فى لقاء تحصيل حاصل بعد ضمان التأهل لدور الثمانية بالبطولة ولكن يعتبره جهاز الفريق إعداداً لمواجهة الأهلى، يوم الخميس المقبل، فى الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز وحقق بيراميدز الفوز فى آخر مبارياته المحلية أمام نادي مصر بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء يوم الأربعاء الماضى، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري، حيث أحرز مصطفى سلطان هدف التقدم لنادى مصر فى الدقيقة 33 من عمر المباراة، ثم أحرز نبيل دونجا هدف التعادل لبيراميدز فى الدقيقة 44، قبل أن يحرز إسلام عيسى هدف الفوز فى الدقيقة 75.
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