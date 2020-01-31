شكرا لقرائتكم كارتيرون : مواجهة أول أغسطس "بروفة" للدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، أنه رغم تأهل الفريق الأبيض لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، إلا أنه يعتبر مواجهة أول أغسطس الأنجولى، التى ستقام فى الثالثة من عصر غداً، السبت، على ملعب 11 نوفمبر في أنجولا، مهمة من أجل تجهيز اللاعبين للسوبر والمباريات المقبلة في الدوري الممتاز وبطولة إفريقيا.

وأضاف كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أول أغسطس في أنجولا، أنه لا يفرق بين لاعب أساسي وآخر احتياطى، مشددا على أن كل اللاعبين في حساباته، بينما من تم إبعاده عن مواجهة أول أغسطس تتم إراحته حرصا على عدم الإجهاد وأوضح كارتيرون أن لاعبي الزمالك يجب أن يفوزوا بكل المباريات بعد مواجهة مازيمبي وتابع:"لكن للأسف كان هناك لعب بدون روح فى لقاء وادي دجلة بالدوري لكنني عالجت الموضوع نفسيا بعد المباراة".

كما أشار مدرب الزمالك إلى أن خوض مباراة بطل أنجولا في الثالثة عصرا وسط الرطوبة والحرارة المرتفعة يعتبر قاسيا على اللاعبين، لكنه لا يسوق أعذارا، موضحا أنه يجب على اللاعبين اللعب في أي مناخ وعن عودة الحارس محمود عبدالرحيم جنش للفريق، فقد أعرب كارتيرون عن سعادته بذلك الأمر، قائلا:" أعتبر عودته مهمة للزمالك مهمة كونه رمزا وواحدا من أفضل الحراس لاشك في أنه سيكون إضافة للفريق".

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وتابع كارتيرون حديثه بأنه من المهم جدا أن يكون هناك استشفاء للاعبين حتى يكونوا جاهزين لضغط المباريات محليا وإفريقيا، موضحا أنه حتى يحقق الفريق نتائج فلا بد من مجهود عال من الجميع مشددا على أنه لن يقبل بأي استهتار من اللاعبين لأنه حتى يفوز الفريق بالبطولة يجب العمل بقوة من الجهاز الفني واللاعبين.

وأعرب كارتيرون عن استيائه من الحديث مع أي تعادل أو خسارة عن ضرورة وجود مدرب أحمال، موضحا أن هذا الأمر كان ممكنا من أول الموسم وليس الآن، لأن هناك مباراة كل أربعة ايام ولا نحتاج مدرب أحمال، متابعا:"لأنني دارس لنظام الاحمال وأقوم بعمل البرنامج وهناك استجابة جيدة من اللاعبين وأي مدرب أحمال سيدخل الجهاز الفني الآن سيقوم بوضع برنامج يربك الفريق".

واختتم مدرب الزمالك بأن النادي يمتلك أجهزة التحليل البدني التي تجعل الفريق يسير بدنيا بشكل طيب، مضيفا أن الفريق يحتاج فقط روحًا عالية وكل مباراة لا بد أن تكون نهائى بطولة.