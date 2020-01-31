شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يتحدث عن فيروس كورونا قبل بدء الأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أنه لا يوجد اي قلق على البعثات الرياضية المصرية التى ستشارك في البطولات الخارجية مؤكدا على ان سلامة اللاعبين تأتى فى أولويات الوزارة بعد ما يتردد عن انتشار كورونا .

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أضاف الوزير متحدثا عن عودة الجماهير : نتابع مع ااتحاد المصري للاسكواش للوصول إلى سيناريو واضح، نختاج أن تكون جميع الاستادات بنفس كفاءة استاد القاهرة وملاعب أمم أفريقيا ونظام التذاكر والبوابات الالكترونية وأن تكون جميع الاستادات لها نظام خاص لتكون مؤهلة لاستضافة الجماهير وهذا هو المشروع الذي نحلم به ولم نحدد موعد العودة بعد .

وأشار وزير الرياضة ان الجماهير عنصر اساسي فى الرياضة ولهم دور كبير فى ترجيح كفة فرقهم ونتمني ان يكون لهم دور بارز فى المدرجات بالطرق الحديثة المتبعة كما شاهدنا فى بطولتي امم افريقيا 2019 التى نظمتها مصر في يوليو الماضي وأيضا بطولة تحت 23 سنة التى نظمتها مصر فى نوفمبر العام الماضي .