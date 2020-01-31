شكرا لقرائتكم الهلال يهزم أبها ويستعيد صدارة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد الهلال صدارته عقب فوزه أمام مضيفه أبها 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في المرحلة 16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الهلال باستغلال تعثر غريمه التقليدي النصر بتعادله أمام ضمك 1-1 أمس في افتتاح المرحلة حيث إن فوزه على أبها منحه الصدارة بفارق نقطة عن الوصيف.

ولم يعرف الهلال طعم الفوز في المرحلتين السابقتين بتعادله أمام الفيصلي والشباب وهو ماجعله يفقد الصدارة لصالح النصر.

وبدأ الهلال المباراة بهجوم مكثف نحو مرمى أبها نتج عنه هدف مبكر وتحديداً بعد مرور 9 دقائق حينما ارتقى لاعبه البيروفي آندري كاريليو لعرضية زميله الإيطالي سباستيان جوفينكو ليحول الكرة برأسه وتسكن شباك الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي.

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وواصل الهلال هجومه ونجح مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 13 بعد تلقيه تمريرة من زميله جوفينكو ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وكثف الهلال هجومه وسنحت له فرصة محققة للاعبه كاريليو الذي تلقى تمريرة من زميله البرازيلي كارلوس إدواردو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال سيطرته وكاد مهاجمه غوميز أن يسجل الهدف الثالث بعدما حول عرضية زميله ياسر الشهراني برأسه نحو مرمى أبها إلا أنها وجدت الحارس عبدالعالي المحمدي الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الدقائق العشر الأخيرة تحسن أداء أبها بعدما كثف هجومه على مرمى الهلال ونجح مهاجمه المدغشقري فانيفا اندرياستيما بتسجيل هدف فريقه الوحيد بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتستقر في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 34 نقطة ليتصدر الترتيب وبفارق نقطة عن وصيفه النصر، وبقي أبها على رصيده السابق 23 نقطة ليبقى في المركز الثامن مؤقتاً.