شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اختبارات انتقاء موهوبى الاسكواش بمركز شباب الجزيرة بحضور وزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر
وحضر انطلاقة المشروع البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ومصطفى عسل لاعب النادى الأهلى وبطل العالم للناشئين.
ويشرف أمير وجيه المدير الفنى لمنتخب الاسكواش والمتوج مؤخراً مع الفراعنة ببطولة العالم، على المشروع القومى لموهوبى الاسكواش.
وفى هذا الصدد أكد وزير الشباب والرياضة أن مصر تتسيد العالم فى لعبة الاسكواش فكان لزاماً علينا ان نسعى للاستمرارية فى تربع مصر على عرش اللعبة من خلال السعى الى اكتشاف الموهوبين فى هذه اللعبة وتوسيع قاعدة ممارستها الرياضية.
كما أشار صبحى إلى أن وزارة الرياضة تتعاون مع بعض مؤسسات القطاع العام، القطاع الخاص، ورجال الأعمال فى دعم المشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبى الذى يشمل عدداً من الألعاب الفردية والجماعية، بهدف إخراج مواهب متميزة حتى يكونوا نواة للمنتخبات الوطنية، وتأكيداً على رؤية سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى اكتشاف الموهوبين فى كل الألعاب.
جدير بالذكر أن المشروع يستهدف تكوين قاعدة عريضة من ممارسى رياضة الاسكواش بمصر استمرارا فى الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي في المستقبل واعداد أجيال جديدة تستمر في تسطير التاريخ الرياضي المصرى فى اللعبة.
ويشرف على عمليات الانتقاء والإختبارات كبار الخبراء فى مجال الاسكواش بالتعاون مع الاتحاد المصرى للاسكواش، وذلك لاختيار أفضل 250 لاعبا ولاعبة من المتقدمين للاختبارات بمحافظة القاهرة وبورسعيد ، ومن المقرر اختيار 20% من قوام مركزى التدريب من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والأيتام.
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