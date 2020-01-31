شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الصباحى لاعب الاتحاد السكندرى الجديد: أتمنى أكون عند حسن ظن جماهير سيد البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم محمد الصباحى، لاعب الاتحاد السكندرى والمنتقل حديثا من نادى أسوان، عن سعادته للعب مع نادى زعيم الثغر، متمنيا أن يكون عند حسن ظن جماهير النادى الكبيرة.

وقال الصباحى، فى مقطع فيديو نشره الحساب الرسمى للنادى عبر فيس بوك: "بشكر الرئيس محمد مصيلحى، وعلى المجهود الجبار اللى عمله وكان بيكلمنى ويتابعنى دايما وهو فى دبى، وبشكر الكابتن طلعت يوسف، اللى ادانى ثقة كبيرة فى ضمى".

وتابع الصباحى: "جماهير نادى الاتحاد كبيرة جدا وأتمنى أكون أد المسئولية وأكون عند حسن ظن هذه الجماهير العريضة".

Advertisements





ونجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، فى إنهاء صفقة انتقال صانع ألعاب نادى أسوان محمد الصباحى لصالح زعيم الثغر، وفقاً للرؤية الفنية للجهاز الفنى للفريق وعقب مفاوضات مكثفة مع رئيس نادى أسوان اللواء أحمد سليمان والاتفاق على القيمة المالية لانتقال اللاعب.

وأشاد رئيس زعيم الثغر بالاحترافية والتعاون من جانب رئيس نادى أسوان الشقيق، وأنهى اللواء عبد الجليل أمام مدير الكرة، والكابتن إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين إجراءات قيد اللاعب بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عقب اتمام جميع الإجراءات مع وكيل اللاعب بلال نظير ووكيل النادى تامر النحاس، تمهيداً لمشاركته فى المباريات القادمة لزعيم الثغر

وأثنى الكابتن طلعت يوسف، المدير الفنى لفريق الكرة على إمكانيات الصباحى وقدراته الفنية و البدنية، مشيدا بنجاح إدارة النادى إنهاء إجراءات انتقاله لصفوف زعيم الثغر .

ووقع الصباحى، 25 عام، على عقده الجديد مع زعيم الثغر والذى يمتد إلى خمس مواسم قادمة، فى إضافة حقيقية للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى .