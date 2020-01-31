شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستعير محمد رزق لاعب الأهلى السابق لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو أسوان إجراءات التعاقد مع محمد رزق لاعب وسط الأهلى السابق وطلائع الجيش الحالى، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، ليصبح ثامن الصفقات الشتوية لأبناء الجنوب في ميركاتو يناير الجاري.

وكان أسوان قد تعاقد مع كل من: محمد عبد المجيد لاعب نادى الزمالك والاتحاد السكندرى السابق لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من نادي الإنتاج الحربي، ومصطفى البدري لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من نادي الإنتاج الحربي أيضا، ولاعب الوسط الغاني سولومون منساه لاعب شباب الساحل اللبناني، لينضم لنادي أسوان غي صفقة "انتقال حر"، وكذلك صانع ألعاب المنتخب الرواندي "جيان كلاود إرانزي" قادمًا من رايون سبورت الرواندي، وذلك على سبيل الإعارة 6 أشهر، بالإضافة إلى ثلاثي شباب الزمالك يوسف أسامة نبيه، يوسف علي، ويوسف مرعي.

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كان أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى قد انتزع ثلاث نقاط ثمينة على حساب مضيفه حرس الحدود، بعد الفوز بثنائية مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين الاثنين الماضى على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

بهذا الفوز رفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 يحتل بها المركز الـ17 فى جدول المسابقة، متخلياً عن المركز الأخير فى قاع الجدول بعد تقدمه أربعة مراكز دفعة واحدة، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 18.

ويستعد أسوان لمواجهة النادي الإسماعيلي في اللقاء الذي يجمع الفريقين الأثنين المقبل على استاد أسوان الرياضي، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدةري العام، حيث يطمح أبناء الجنوب لمواصلة مسيرة الانتصارات، وتحقيق فوز معنوي على أرضهم في ظل الأداء المتراجع لتماسيح النيل على استاد أسوان.