شكرا لقرائتكم خبر عن هدف الأهلى السابق ضمن قائمة أول أغسطس لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق أول أغسطس عن قائمة الفريق الأنجولى لخوض مباراة الزمالك المقرر لها فى الثالثة عصر غد السبت فى الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة أول أغسطس لمباراة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: أداو جواكيم كاباسا - أديلسون سيبريانو داكروز.

خط الدفاع: بوبو أونجيندا – ماسونجوانا أليكس افونس - بونيفاسيو كاييتانو - إسحاق كوريا - ناتيل مازويكاما.

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خط الوسط: ماريانو داكوستا فيدال – جوزيه جانجا- سالوماو تروكو - لوفومبو لورينكو - إيبوكون أكينفينوا - مونجو بوكامبا- مويس كاتريو – ماريو سيزر ألفيس - أري بابل.

خط الهجوم: ليونيل يومبي - كريستوفاو باسينسيا مابولولو- ميلونو دالا - إيمانويل نجوديكاما.

وتضم قائمة أول أغسطس الأنجولى آرى بابل الذى تم ترشيحه من قبل للانضمام للنادى الأهلى، والذى يجيد اللعب فى مراكز الهجوم المختلفة، حيث أوصى من قبل الأنجولى أمادو فلافيو مهاجم الأهلى السابق إدارة القلعة الحمراء بضرورة التعاقد مع آرى بابل وأعلن إنه سيكون إضافة قوية للهجوم الأحمر وكان بابل مُرشحًا للأهلى الصيف الماضى لكن الصفقة لم تتم.

وعلق الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك على مواجهة أول أغسطس الأنجولى أنه رغم تأهل الفريق الأبيض لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، إلا أنه يعتبر مواجهة أول أغسطس الأنجولى، مهمة من أجل تجهيز اللاعبين للسوبر والمباريات المقبلة فى الدورى الممتاز وبطولة أفريقيا وأضاف كارتيرون، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة أول أغسطس فى أنجولا، أنه لا يفرق بين لاعب أساسى وآخر احتياطى، مشددا على أن كل اللاعبين فى حساباته، بينما من تم إبعاده عن مواجهة أول أغسطس تتم إراحته حرصا على عدم الإجهاد وأوضح كارتيرون أن لاعبى الزمالك يجب أن يفوزوا بكل المباريات بعد مواجهة مازيمبى وتابع: "لكن للأسف كان هناك لعب بدون روح فى لقاء وادي دجلة بالدورى لكننى عالجت الموضوع نفسيا بعد المباراة".