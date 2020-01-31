شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. عواد "حارس وحيد".. ومشاركة المدربين فى التقسيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قسم الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت إشراف سامى الشيشينى المدرب العام والأخرى أمير عبد العزيز المدرب المساعد للعب الكرة من لمسة واحدة خلال مران الفريق اليوم فى أنجولا.

وأجرى الفرنسى باتريس كارتيرون، خلال مران الفريق المقام حاليا فى أنجولا، تقسيمة بين فريقين بوسط الملعب بوجود حارس مرمى وحيد هو محمد عواد، وذلك لتجربة بعض الجمل التكتيكية التى سيقومون بتطبيقها فى مباراة أول أغسطس الأنجولى، فيما شارك سامى الشيشينى المدرب العام للزمالك وأمير عبد العزيز المدرب المساعد فى التقسيمة الرئيسية التى أجراها الفرنسى باتريس كارتيرون، خلال مران الفريق المقام حاليا فى أنجولا وذلك لاستكمال عدد اللاعبين فى التقسيمة.

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وحضر محمد صفوت السفير المصرى فى أنجولا والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك ورئيس بعثة الفريق فى أنجولا المران، لتحفيز لاعبى الفريق الأبيض، قبل مواجهة أول أغسطس الأنجولى، التى ستقام فى الثالثة من عصر غدا السبت، على ملعب النادى الأنجولى بمدينة لواندا ودعم السفر وجلال، لاعبى الزمالك والجهاز الفني في المران الأخير قبل مواجهة الفريق الأنجولى.

وضمن الزمالك التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يحتل الفريق الأبيض، حالياً، المركز الثانى، المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يأتى زيسكو يونايتد الزامبى فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط وأخيرًا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

وينتظر الزمالك تحديد منافسه فى دور الثمانية من منافسات البطولة حيث سيجرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، قرعة دور ربع النهائى من منافسات النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، وذلك يوم 5 فبراير المقبل، بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر.