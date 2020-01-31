شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يعود لقائمة الأهلى فى مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النادى الأهلى عودة رمضان صبحى لاعب الفريق للقائمة فى مباراة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل ببطولة الدورى الممتاز، بعد غيابه عن مباريات وتدريبات الفريق منذ عدة أسابيع وتحديداً يوم 17 ديسمبر الماضى.

وأصيب رمضان صبحى بتمزق في العضلة الخلفية بأحد تدريبات الفريق، وخاض اللاعب برنامجا تأهيليا وعلاجيا على مدار الأيام الماضية وتماثل للشفاء وشارك في جزء من التدريبات الجماعية قبل سفر الفريق للسودان لخوض مباراة الهلال ببطولة أفريقيا لكن الجهاز الفني بقيادة فايلر فضّل إستبعاده من مباراة الهلال حتى لا تتفاقم إصابته وظهر رمضان صبحي بشكل جيد في التدريبات وبات لائقاً بشكل كبير لخوض المباريات مع الفريق لذا سيتم ضمّه بنسبة كبيرة لقائمة الفريق في مباراة بيراميدز الأسبوع المقبل بالدوري.

ويستعد الاهلي لخوض مباراة الهلال السوداني في التاسعة مساء غد السبت، بتوقيت القاهرة وهو نفس السودان في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ويحتاج الاهلي للتعادل أو الفوز من أجل الصعود لدور الثمانية واستكمال رحلة المنافسة عل اللقب الافريقي الغائب عن النادي منذ عام 2013، فيما كشف نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحي المعار من هدرسفيلد تاون، أن النادى الإنجليزى بدأ تسويق اللاعب لبيعه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، موضحاً إن سعر رمضان صبحى قفز كثيراً فى سوق الانتقالات، مؤكداً أن سعر لاعب الأهلى وصل إلى 10 ملايين إسترلينى.

وأضاف وكيل أعمال اللاعب الشاب أن بقاء أو رحيل رمضان صبحى عن الأهلى لم يتحدد الآن، لكن هل يمكن لناٍد فى مصر أن يدفع 200 مليون جنيه لضم لاعب، وأشار شوقى إلى أن رمضان صبحى انتقل إلى ستوك سيتى قبل 4 أعوام مقابل 5.6 ملايين جنيه إسترلينى، ومن الطبيعى أن يكون سعره لا يقل عن 10 ملايين إسترلينى وهو رقم عادى جداً فى أوروبا.