شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: عالجت تراجع الزمالك نفسيًا.. ولن أضم مدرب أحمال تجنبا للارتباك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك أنه رغم تأهل الفريق الأبيض لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، إلا أنه يعتبر مواجهة أول أغسطس الأنجولى، التى ستقام فى الثالثة من عصر غد السبت، على ملعب 11 نوفمبر فى أنجولا، مهمة من أجل تجهيز اللاعبين للسوبر والمباريات المقبلة فى الدورى الممتاز وبطولة أفريقيا.

وأضاف كارتيرون، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة أول أغسطس فى أنجولا، أنه لا يفرق بين لاعب أساسى وآخر احتياطى، مشددا على أن كل اللاعبين فى حساباته، بينما من تم إبعاده عن مواجهة أول أغسطس تتم إراحته حرصا على عدم الإجهاد وأوضح كارتيرون أن لاعبى الزمالك يجب أن يفوزوا بكل المباريات بعد مواجهة مازيمبى وتابع: "لكن للأسف كان هناك لعب بدون روح فى لقاء وادي دجلة بالدورى لكننى عالجت الموضوع نفسيا بعد المباراة".

كما أشار مدرب الزمالك إلى أن خوض مباراة بطل أنجولا فى الثالثة عصرا وسط الرطوبة والحرارة المرتفعة يعتبر قاسيا على اللاعبين، لكنه لا يسوق أعذارا، موضحا أنه يجب على اللاعبين اللعب في أي مناخ وعن عودة الحارس محمود عبد الرحيم جنش للفريق، فقد أعرب كارتيرون عن سعادته بذلك الأمر، قائلا:"أعتبر عودته للزمالك مهمة كونه رمزا وواحدا من أفضل الحراس لا شك فى أنه سيكون إضافة للفريق".

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وتابع كارتيرون حديثه بأنه من المهم جدا أن يكون هناك استشفاء للاعبين حتى يكونوا جاهزين لضغط المباريات محليا وإفريقيا، موضحا أنه حتى يحقق الفريق نتائج فلا بد من مجهود عال من الجميع مشددا على أنه لن يقبل بأي استهتار من اللاعبين لأنه حتى يفوز الفريق بالبطولة يجب العمل بقوة من الجهاز الفني واللاعبين.

وأعرب كارتيرون عن استيائه من الحديث مع أي تعادل أو خسارة عن ضرورة وجود مدرب أحمال، موضحا أن هذا الأمر كان ممكنا من أول الموسم وليس الآن، لأن هناك مباراة كل أربعة ايام ولا نحتاج مدرب أحمال، متابعا: "لأننى دارس لنظام الاحمال وأقوم بعمل البرنامج وهناك استجابة جيدة من اللاعبين وأى مدرب أحمال سيدخل الجهاز الفنى الآن سيقوم بوضع برنامج يربك الفريق".

واختتم مدرب الزمالك بأن النادى يمتلك أجهزة التحليل البدنى التى تجعل الفريق يسير بدنيا بشكل طيب، مضيفا أن الفريق يحتاج فقط روحًا عالية وكل مباراة لا بد أن تكون نهائى بطولة.