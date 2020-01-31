شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى ينعى خالد بشارة: ربنا يصبرنا على فراقك.. هتوحشنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى حسام غالى نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ومدير الكرة الحالى بنادي الجونة، المهندس خالد بشارة، رئيس نادى الجونة، والذى لقى مصرعه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعد تعرضه لحادث سيارة فى ميدان الرماية.



حسام غالي

ونشر الكابيتانو صورة لبشارة، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، معلقا عليها :" ربنا يرحمك يا خالد ويصبرنا كلنا علي فراقك..هتوحشني"، كما نعاه رضا شحاتة مدرب الجونة، ونشر صورته معلقا :"البقاء لله".



رضا شحاتة

و صرحت النيابة العامة فى جنوب الجيزة، بدفن جثمان خالد بشارة الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، والذي لقى مصرعه فى حادث تصادم، فى الطريق الدائرى المتجه لميدان الرماية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السيارة المتضررة جراء الحادث، وعرضها على مهندس فنى لفحصها، وكتابة تقرير وافً عنها، لمعرفة أسباب الحادث.

وأشارت التحريات الأولية، إلى مصرع بشارة فى حادث تصادم، وحدوث تلفيات كبيرة فى سيارته التى تحمل لوحات معدنية رقم " د ن 6183 "، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائق المتسبب فى الحادث عقب هروبه.

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كان خالد بشارة قد تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة التى حصل منها على شهادة التخصص في علوم هندسة الحاسب الآلي عام 1993 ليحصل بعد ذلك على مجموعة من دراسات إدارة الإعمال المتطورة من جامعة ستانفورد والمعهد الأمريكي للمصارف والتمويل.

التحق بشارة بشركة مايكروبلاس عام 1993 للعمل بها بعد تخرجه، ولكن مع بدء الحكومة المصرية فى منح تراخيص للشركات الخاصة لتقديم خدمات الانترنت دشن مع مجموعة من الأصدقاء شركة لينك دوت نت التى استحوذت في ذلك الحين على شركة مايكروبلاس، ويتجاوز رأسمالها مليون جنيه، وهو رقم كبير في ذلك الوقت وتوزعت ملكيتها بين 12 مستثمرا كان بشارة أحدهم، قبل أن يتم دمجها فى شركة لينك إيجبت لتتحول إلى كيان جديد عام 2000 تحت اسم لينك دوت نت التي حققت نجاحا مبهرا وتحولت في فترة وجيزة لأكبر شركة انترنت في المنطقة العربية.