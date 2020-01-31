شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الزمالك فى المغرب للاحتجاج الرسمى لدى الكاف على إقامة السوبر بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وفد الزمالك المكون من هانى زادة وأحمد مرتضى منصور عضوى مجلس إدارة النادى الأبيض، إلى مدينة الرباط بالمغرب، من أجل مقابلة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وهانى أبو ريدة عضو المكتبين التنفيذى للاتحادين الأفريقى والدولى لكرة القدم.

وجاء سفر وفد الزمالك إلى المغرب بتكليف من مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض، لعرض الملفات الخاصة بالسوبر الأفريقى، بعدما أكد مرتضى منصو أنه سيكشف بالمستندات خلال مؤتمر صحفى صباح الأحد عن التهديدات التى تلقاها النادى من قطر بقتل لاعبى الفريق فى مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجي التونسى، المحدد لها يوم 14 من شهر فبراير المقبل.

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وشدد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء فى الساعات الماضية أن إرسال قائمة الفريق إلى الكاف لا يعنى موافقته على خوض المباراة في قطر، مؤكداً أنه أرسل لمسولي الاتحاد الأفريقي "كاف" جميع المستندات ورسائل التهديد التي تلقاها النادي مترجمة لعدة لغات أجنبية وهي تلك المستندات التى سيقدمها وفد الزمالك إلى مسؤولى الكاف.

ومن المقرر أن يتواصل وفد الزمالك مع رئيس النادى لاستعراض ما تم التوصل إليه عقب المقابلة المنتظرة مع مسئولى الكاف، حيث سيتم الحديث فى كل الجوانب والتعهدات والضمانات المختلفة حال سفر الفريق إلى قطر لخوض السوبر الإفريقى الذى يشارك به الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية من البطولة بينما يتواجد به الترجى التونسى بصفته بطل الدورة السابقة لدورى أبطال إفريقيا.

ويأتى تواجد مسئولى الكاف فى المغرب نظرا لإقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات إلى جانب عقد اجتماعات اللجان المختلفة للاتحاد الإفريقى خلال الأسبوع القادم، لذا حرص مرتضى منصور على إيفاد وفدا من نادى الزمالك لتقديم كافة المستندات الخاصة برفضه سفر الفريق الأبيض إلى قطر لخوض السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى.