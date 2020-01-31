شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة عن بعثة الأهلى بالسودان: "مش هنقلق على ولادنا وسط أهلنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الجماهير المصرية على بعثة النادى الأهلى التى سافرت إلى السودان لخوض مباراة الجولة الأخيرة بدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا أمام الهلال السودانى، وقال وزير الرياضة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": نتخذ دائما الإجراءات اللاذمة للاطمئنان على البعثات المصرية المشاركة فى جميع البطولات القارية والدولية، ونطمئن أنفسنا على بعثة الأهلى التى توجهت إلى السودان الشقيق للمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا، وعلق قائلاً: "مش هنقلق على ولادنا مع أهالينا".

ويخوض فريق الأهلي مباراة قوية مع الهلال السوداني في التاسعة من مساء غد السبت على ملعب أم درمان، في المواجهة التي تأتي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا ويكفي الأحمر الفوز أو التعادل بأي نتيجة لحسم التأهل لدور الثمانية.

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واستطرد وزير الرياضة تصريحاته قائلاً: تواصلنا مع الاتحاد المصري والأفريقي ليكون التأمين بشكل رسمي وتحدثت مع وزير الرياضة بالسودان ووزارة الخارجة والسفير المصري بالسودان حسام عيسى، وشدد الوزير على أن الجميع طمأنه بشأن بعثة الأهلى ورغم أنها في بلدها الثاني لكن تم إتباع وتنفيذ الإجراءات المتبعة من أجل زيادة الأطمئنان على البعثة الأهلاوية.