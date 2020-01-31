شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة عن بعثة الأهلى بالسودان: "مش هنقلق على ولادنا وسط أهلنا" والان مع تفاصيل الخبر
ويخوض فريق الأهلي مباراة قوية مع الهلال السوداني في التاسعة من مساء غد السبت على ملعب أم درمان، في المواجهة التي تأتي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا ويكفي الأحمر الفوز أو التعادل بأي نتيجة لحسم التأهل لدور الثمانية.
واستطرد وزير الرياضة تصريحاته قائلاً: تواصلنا مع الاتحاد المصري والأفريقي ليكون التأمين بشكل رسمي وتحدثت مع وزير الرياضة بالسودان ووزارة الخارجة والسفير المصري بالسودان حسام عيسى، وشدد الوزير على أن الجميع طمأنه بشأن بعثة الأهلى ورغم أنها في بلدها الثاني لكن تم إتباع وتنفيذ الإجراءات المتبعة من أجل زيادة الأطمئنان على البعثة الأهلاوية.
واصطحب المدرب السويسرى 21 لاعباً فى رحلة السودان، بينما تم استبعاد رمضان صبحى وأحمد الشيخ وسعد سمير وحمدى فتحى ومحمد محمود للإصابة، ومحمود وحيد وصالح جمعة وحسام عاشور لأسباب فنية، وضمت قائمة الأهلى كلاً من: "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".
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