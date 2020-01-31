شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك × أول أغسطس..عقدة المعارك الـ9 تطارد الأبيض أمام بطل أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل فريق الزمالك فى مباراته غدا أمام أول أغسطس الأنجولى، بخوضه المباراة رقم 100 خارج أرضه فى تاريخ دورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى باتت مجرد تحصيل حاصل للفارس الأبيض.

ورغم أن الزمالك ضمن التأهل إلى دور ربع النهائى لـ"تشامبيونزليج الإفريقى"، إلا أنه يسعى لفك عقدة تاريخية لأزمته منذ أول مشاركة له بالبطولة القارية الأغلى بالقارة السمراء عام 1979، وهى فشل الفارس الأبيض فى تحقيق الفوز بأى مباراة عشرية خلال 99 رحلة بيضاء بالأحراش الأفريقية، وهو ما نسرده لكم فى التقرير التالى.

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ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا علي نظيره الانجولي أول أغسطس في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا ، وهي المباراة التي تعد تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين حيث لن تؤثر نتيجة المباراة عن تحديد هوية الفرق المتأهلة الي دور الـ 8 في البطولة بعدما حسم الزمالك ومازيمبي الكونغولي بطاقتي التأهل الي الدور التالي عن المجموعة الأولي وخروج كل من اول أغسطس وزيسكو الزامبي.

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك يدخل مباراة اليوم بتغييرات عديدة في تشكيل الفريق الأبيض ، حيث تعمد كارتيرون إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين واستبعادهم من قائمة المباراة التي سافرت الي أنجولا، خوفا من تعرضهما للارهاق وبعد حسم التأهل رسميا، حيث تم اراحة كل من محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق وحازم امام الظهير الأيمن ومحمود علاء قلب الدفاع ومحمد عبد الشافي الظهير الأيسر، وثنائى الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد، وشيكابالا واشرف بن شرقي جناحي الفريق الأبيض.